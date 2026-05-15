Una tragedia si è verificata sulla statale 115 a Menfi, dove due cittadini statunitensi sono deceduti in seguito a un incidente tra un'auto Audi e un ciclomotore. L'incidente è avvenuto in prossimità di un incrocio, ma le cause precise dello scontro sono ancora in fase di accertamento. Le vittime, entrambi adulti, erano a bordo del ciclomotore al momento dell'impatto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica e gestire la situazione.

? Domande chiave Come si è verificato l'impatto tra l'Audi e il ciclomotore?. Chi sono le due vittime americane coinvolte nel tragico incidente?. Perché la Procura ha disposto il sequestro immediato dei veicoli?. Come stanno le condizioni del padre e della figlia menfitani?.? In Breve Padre di 50 anni e figlia di 22 anni ricoverati a ospedale Giovanni Paolo II.. Vittime Luke Allen Lionbarger di 23 anni ed Elisabeth Graham Hannah di 24 anni.. Procura di Sciacca dispone sequestro di Audi Q5 e ciclomotore Kymco Agility 125.. Prefettura di Agrigento attiva canali diplomatici con il Consolato USA per le famiglie.. Due giovani americani perdono la... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Menfi: due americani muoiono dopo un urto sulla statale 115

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