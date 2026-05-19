L' incidente all' autodromo | è morto il cronometrista investito da un' auto in gara

Un uomo di 54 anni, cronometrista durante il rally show all’autodromo Valle dei Templi di Racalmuto, è deceduto domenica 3 maggio dopo essere stato investito da un’auto in gara. L’incidente si è verificato durante l’evento e ha coinvolto direttamente la vittima, che è stata colpita mentre si trovava in prossimità del percorso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante gli sforzi, l’uomo è deceduto poco dopo. Sono in corso le indagini per accertare le dinamiche dell’accaduto.

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E' morto il cronometrista cinquantaquattrenne che, domenica 3 maggio, era stato investito durante il Rally show all’autodromo Valle dei Templi di Racalmuto. Subito dopo l'incidente, il palermitano è trasferito all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. I medici, accertate le gravi condizioni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Un arbre dans la tête | avec Gérald THOMASSIN & Stanislas CREVILLEN | Drame | BSF Sullo stesso argomento Incidente all'autodromo: cronometrista travolto da un'auto in competizioneUn incidente ha segnato la manifestazione Rally show in corso all'autodromo Valle dei Templi di Racalmuto. L'incidente all'autodromo, cronometrista trasferito a Palermo: è in prognosi riservataSi aggrava il quadro clinico del cronometrista investito durante il Rally show all’autodromo Valle dei Templi di Racalmuto. Una vetrina all'Eldora Motor Speedway con una macchina da rally che potrebbe essere utilizzata nella prima gara di rally mai tenuta al circuito reddit Incidente a Vallelunga: è morto Dimitri Tempesti in Q2Dimitri Tempesti, pilota classe '66, è rimasto vittima di un incidente nelle qualifiche della Coppa Italia 2026 a Vallelunga ... notizie.it Incidente all'autodromo: cronometrista travolto da un'auto in competizioneL'uomo, impegnato nelle rilevazioni dei tempi durante il Rally Show, è stato sbalzato per diversi metri ed è ora ricoverato all'ospedale San Giovanni di Dio ... agrigentonotizie.it