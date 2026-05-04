L' incidente all' autodromo cronometrista trasferito a Palermo | è in prognosi riservata

Un incidente si è verificato durante il Rally show all’autodromo Valle dei Templi di Racalmuto, coinvolgendo un cronometrista che è stato investito. L’uomo è stato trasferito in ospedale a Palermo, dove si trova in prognosi riservata. Il suo stato di salute è in peggioramento rispetto alla prima valutazione medica. La dinamica dell’incidente è ancora sotto esame da parte delle autorità competenti.

Si aggrava il quadro clinico del cronometrista investito durante il Rally show all’autodromo Valle dei Templi di Racalmuto. I medici hanno deciso il trasferimento al Trauma center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove l'uomo si trova adesso in prognosi riservata. Incidente all'autodromo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Incidente all'autodromo: cronometrista travolto da un'auto in competizioneUn incidente ha segnato la manifestazione Rally show in corso all'autodromo Valle dei Templi di Racalmuto. Grave incidente sull'A2, all'altezza di Montecorvino: 58enne in prognosi riservataGrave incidente sull'A2, nella notte, all'altezza di Montecorvino, in direzione Battipaglia. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Incidente all'autodromo: cronometrista travolto da un'auto in competizione; Racalmuto, cronometrista investito durante il Rally Show: è grave; Rampelli: Dedichiamo a Zanardi l'autodromo di Monza; Incidente e paura a San Leone: minicar finisce contro un masso in mezzo alla strada. Palermo, incidente tra un’auto e una Vespa: morto un uomo di 37 anniPALERMO – Incidente mortale a Palermo. Un motociclista di 37 anni è deceduto in un incidente stradale avvenuto a Palermo tra via Libertà e viale Lazio. L’uomo era a bordo di una Vespa che, per cause i ... livesicilia.it Incidente a Palermo, 5 feriti: traffico in tilt sulla A29Incidente a Palermo, coinvolte 3 vetture e un furgone. Nell’incidente sono rimaste ferite, in modo lieve, 5 persone e che sono state trasportate ai vicini nosocomi. Il traffico legato all’incidente si ... livesicilia.it Palermo, capaccese Rosario Sornicola si conferma prodigio ai Giochi Matematici del Mediterraneo - facebook.com facebook Nel tg delle 19.35 #TgRSicilia Palermo calibro 7,62 Il giallo dei Kalashnikov. Usate armi da guerra nelle ultime sparatorie a Palermo. In una di queste, per sbaglio, è stata ferita un'anziana x.com