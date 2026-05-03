Incidente all' autodromo | cronometrista travolto da un' auto in competizione

Durante una gara di rally show all'autodromo Valle dei Templi di Racalmuto, un cronometrista è stato travolto da un'auto in corsa. L'incidente si è verificato mentre la competizione era in corso e i soccorritori sono intervenuti sul posto. La manifestazione è stata temporaneamente sospesa mentre si valutano le condizioni della persona coinvolta. Nessun altro dettaglio sulle circostanze o sull’identità delle persone coinvolte è ancora stato reso pubblico.

Un incidente ha segnato la manifestazione Rally show in corso all'autodromo Valle dei Templi di Racalmuto. Un cronometrista è stato travolto da una vettura in gara mentre si trovava sulla pista per effettuare le rilevazioni dei tempi.Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'impatto ha.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Il campione italiano travolto da un’auto: terribile incidenteNuovo stop per Davide Stella, atleta della UAE Team Emirates Gen Z: il corridore è stato coinvolto in un incidente mentre si allenava su strada. Incidente stradale finisce in tragedia: travolto da un’auto e morto sull’asfaltoUn nuovo drammatico episodio si è consumato nelle ultime ore sulle strade della Capitale, riportando al centro dell’attenzione il tema della...