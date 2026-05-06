Fuochi d' artificio esplosi ogni notte residenti sul piede di guerra

Ogni notte, nella zona di Sant'Eustachio a Salerno, si registrano esplosioni di fuochi d'artificio che disturbano la quiete dei residenti. Le persone che vivono nell’area hanno segnalato il problema, lamentando il rumore continuo e il disagio che ne deriva. La situazione si prolunga da diversi giorni, creando tensione tra chi desidera rispettare il riposo e chi organizza le celebrazioni.

Fuochi d'artificio esplosi ogni notte, residenti infuriati a Salerno. La segnalazione arriva dalla zona di Sant'Eustachio. “Da mesi - scrive un cittadino - senza che nessuno faccia nulla, ogni notte a mezzanotte precisa, qualcuno spara fuochi d'artificio per svariati minuti. Ovviamente ciò.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Spostamento del centro Hera, residenti sul piede di guerra: Dopo l'annuncio solo silenzioLa situazione di via Celli, a Viserba Monte, continua a rappresentare una criticità per i residenti. Cittadini della zona Sud sul piede di guerra: "Pioggia di multe e rimozioni nella notte"Un venerdì mattina di rabbia e incredulità per decine di residenti della zona sud della città (via Italo Alaimo, via Armando Segato, Sbarre... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Piazza Sant'Anna, ragazzini esplodono fuochi d'artificio: paura tra i clienti dei pub; Incendi nei parchi. L’allarme dei residenti: Sono bande di ragazzini che ’giocano’ col fuoco; Sparo nella notte dopo i fuochi per San Nicola, ferita un’anziana raggiunta da un proiettile nella sua casa; Incendio in un nightclub a Goa, i proprietari sono fuggiti. Cina, esplode fabbrica fuochi artificio: almeno 26 morti e 61 feritiSecondo l'emittente di Stato Cctv, l'incidente è avvenuto ieri nel Liuyang, nella provincia di Hunan. Video pubblicati sui social media mostrano esplosioni successive alla prima più potente e un'enorm ... tg24.sky.it Esplode fabbrica di fuochi d’artificio: fiamme, fumo e decine di vittime. Le immaginiTremendo episodio in una fabbrica di fuochi d'artificio, esplosa ripetutamente. Secondo le autorità ci sarebbero decine di vittime. newsmondo.it Uno studio dell’Università Federico II di Napoli ha acceso i riflettori sull’esistenza di agenti cancerogeni nelle acque profonde in Campania, soprattutto nella Terra dei Fuochi. La Regione ha così chiesto alle Asl delle verifiche integrate urgenti - facebook.com facebook Cina, esplode fabbrica fuochi artificio: almeno 26 morti e 61 feriti x.com