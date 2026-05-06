Fuochi d' artificio esplosi ogni notte residenti sul piede di guerra

Da salernotoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni notte, nella zona di Sant'Eustachio a Salerno, si registrano esplosioni di fuochi d'artificio che disturbano la quiete dei residenti. Le persone che vivono nell’area hanno segnalato il problema, lamentando il rumore continuo e il disagio che ne deriva. La situazione si prolunga da diversi giorni, creando tensione tra chi desidera rispettare il riposo e chi organizza le celebrazioni.

Fuochi d'artificio esplosi ogni notte, residenti infuriati a Salerno. La segnalazione arriva dalla zona di Sant'Eustachio. “Da mesi - scrive un cittadino - senza che nessuno faccia nulla, ogni notte a mezzanotte precisa, qualcuno spara fuochi d'artificio per svariati minuti. Ovviamente ciò.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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