Bandiere Blu 2026 in Lombardia salgono a 4 | new entry Limone sul Garda

Da ilgiorno.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per l’edizione 2026 delle Bandiere Blu, in Lombardia sono state assegnate complessivamente quattro bandiere, con una nuova entrata a Limone sul Garda. La località si aggiunge alle altre tre già premiate nella regione, ovvero Sirmione, Gardone Riviera e Toscolano Maderno. La decisione è stata resa nota nelle ultime settimane, confermando così la presenza di diverse località lacustri e costiere riconosciute per la qualità ambientale e dei servizi offerti ai turisti.

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Sono 14 le nuove Bandiere Blu 2026 che portano il totale in Italia a 257. Di queste, una sola è sul lago ed è in Lombardia: a Limone sul Garda, sulla spondea bresciana dello specchio d'acqua dolce più grande d'Italia.  uattro dunque le località della Lombardia che nel 2026 possono fergiarsi della Bandiera Blu: un buon numero, per una regione priva del mare. Sono tutte sul lago di Garda, non a caso la più turistica, e per certi versi più paragonabile al mare, delle aree lacustri lombarde. Oltre alla new entry Limone sul Garda, si tratta di Gardone Riviera, Sirmione e Toscolano Maderno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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