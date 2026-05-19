Limiti agli affitti brevi la mossa della Regione | la Puglia verso nuove regole

La Regione Puglia sta valutando l’introduzione di nuove normative per le locazioni turistiche e gli affitti brevi, prevedendo la possibilità di stabilire limiti in Comuni con maggiore afflusso di visitatori. L’obiettivo è regolamentare meglio questa tipologia di attività, soprattutto nelle zone più frequentate, attraverso un intervento che coinvolge le autorità locali. La proposta si inserisce in un percorso di modifiche legislative che mira a gestire l’impatto del turismo nelle aree più affollate della regione.

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