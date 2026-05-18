Fiumicino imposta di soggiorno digitale | nuove regole per strutture ricettive e affitti brevi

Da metà maggio 2026, il Comune di Fiumicino ha introdotto un sistema digitale per l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno. Le strutture ricettive e gli affitti brevi devono ora gestire e trasmettere le informazioni attraverso una piattaforma online dedicata. Questa novità mira a semplificare le procedure e migliorare la tracciabilità delle transazioni. La nuova normativa coinvolge tutti gli operatori che offrono alloggi temporanei nel territorio comunale, obbligandoli ad adeguarsi alle modalità telematiche stabilite.

Fiumicino, 18 maggio 2026 – Importante evoluzione tecnologica nel Comune di Fiumicino per la gestione dell’Imposta di Soggiorno. A partire dal secondo trimestre 2026, la Servizi Civici S.p.A. introduce nuove modalità telematiche progettate per digitalizzare, semplificare e rendere più trasparente il dialogo tra l’amministrazione, i cittadini e le imprese del comparto turistico-ricettivo. La novità principale riguarda la totale digitalizzazione degli adempimenti. Tutte le strutture ricettive del territorio comunale – comprese le “Locazioni Brevi” e gli “Alloggi Turistici” che prima inviavano dichiarazioni via PEC – avranno l’obbligo tassativo di registrarsi al portale dedicato per trasmettere la dichiarazione trimestrale delle presenze e procedere al relativo pagamento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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