Auto sulla folla in via Emilia Centro diramato nuovo bollettino medico | come stanno i feriti

Un incidente si è verificato lo scorso sabato 16 maggio nel centro storico di Modena, quando un'auto ha investito diverse persone sulla via Emilia Centro. Dopo l'accaduto, i feriti sono stati trasferiti in ospedale, dove le loro condizioni sono risultate gravi. Un nuovo bollettino medico aggiornato fornisce dettagli sulla situazione dei coinvolti, indicando che alcuni si trovano in condizioni critiche. L'evento ha suscitato grande attenzione e si stanno ancora valutando le cause dell'incidente.

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