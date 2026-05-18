Auto sulla folla in via Emilia Centro diramato nuovo bollettino medico | come stanno i feriti

Da modenatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato lo scorso sabato 16 maggio nel centro storico di Modena, quando un'auto ha investito diverse persone sulla via Emilia Centro. Dopo l'accaduto, i feriti sono stati trasferiti in ospedale, dove le loro condizioni sono risultate gravi. Un nuovo bollettino medico aggiornato fornisce dettagli sulla situazione dei coinvolti, indicando che alcuni si trovano in condizioni critiche. L'evento ha suscitato grande attenzione e si stanno ancora valutando le cause dell'incidente.

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Restano gravissime - e in alcuni casi gravissime - le condizioni dei feriti ricoverati tra Modena e Bologna dopo essere stati travolti lo scorso sabato 16 maggio nel centro storico modenese, quando un'auto si è lanciata sulla folla seminando il panico. Intorno alle ore 11 di oggi, lunedì 18. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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