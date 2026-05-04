Milano brusca frenata della metro rossa | una ventina di feriti lievi

A Milano, la linea della metropolitana rossa ha subito una frenata improvvisa alla stazione di Cadorna, causando il ferimento lieve di circa venti persone. Secondo quanto riferito, il macchinista ha attivato il sistema di blocco per evitare un pericolo maggiore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, e le autorità stanno ancora verificando le cause dell’incidente. Nessuna persona risulta in gravi condizioni.

L'incidente alla stazione di Cadorna, il macchinista Atm ha bloccato il treno per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo del convoglio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, brusca frenata della metro rossa: una ventina di feriti lievi Notizie correlate Frenata brusca della metro in centro a Milano, contusi e feritiDiversi contusi tra i passeggeri ma, al momento, nessun ferito grave, a causa di una frenata improvvisa che si è verificata questa mattina su un... Frenata improvvisa della metro M1: feriti e contusi alla stazione Cadorna. Chiusa la rossa tra Pagano e CairoliMilano, 4 maggio 2026 – Attimi di terrore questa mattina su un convoglio della metropolitana M1 di Milano che stava avvicinandosi alla fermata di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Fenice, minacce di morte ai sindacalisti del teatro. FdI a difesa a Venezi; Goretzka-Milan, brusca frenata? Pellegatti svela le difficoltà nell'affare con il tedesco; Giorgio Pontoni muore dopo una caduta in scooter. L'ipotesi: perdita di controllo fatale dopo una brusca frenata per evitare un'auto; Lo spettro della stagflazione: quando il mondo rivive gli anni Settanta. Frenata brusca della metro a Milano per evitare una persona sui binari, alcuni feriti contusiL'azienda dei trasporti milanese ha spiegato in aver dato successivamente assistenza ad alcuni feriti contusi che si trovavano a bordo della metropolitana. italpress.com Milano, paura a Cadorna: la metro frena di colpo, diversi feritiFrenata d’emergenza sulla metro M1 a Milano, nella stazione di Cadorna. Diversi passeggeri contusi, nessun ferito grave. Circolazione ripresa ... affaritaliani.it Alanews - video e giornalismo. . Momenti di paura a Milano, dove questa mattina un treno della metropolitana ha effettuato una frenata improvvisa alla stazione di Cadorna per evitare di investire una persona finita sui binari. L’intervento del macchinista ha sco - facebook.com facebook Milano, conducente della metro frena di colpo per evitare un tentativo di suicidio: 5 passeggeri feriti x.com