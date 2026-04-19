Remigrazione e permesso di soggiorno Matteo Salvini propone sistema a punti

Durante un raduno a Milano, organizzato dalla Lega e intitolato “Padroni a casa nostra”, circa duemila persone si sono riunite in piazza Duomo. In quell’occasione, il leader del partito ha proposto un nuovo sistema basato su punti per la remigrazione e il rilascio di permessi di soggiorno. La manifestazione ha attirato un vasto pubblico interessato alle proposte politiche presentate.

Matteo Salvini interviene al raduno dei Patrioti per l’Europa in piazza Duomo a Milano. La manifestazione “Padroni a casa nostra”, promossa dalla Lega, ha visto la partecipazione di circa duemila persone. Sul palco Salvini tiene un comizio, parlando di permesso di soggiorno a punti e ipotizzando l’introduzione di un sistema analogo a quello previsto per la patente a punti. Il vicepremier chiarisce bene la sua idea sulla remigrazione, che non implica l’espulsione indiscriminata delle persone, ma si basa sull’idea che il permesso di soggiorno e la cittadinanza siano una forma di fiducia concessa dallo Stato. Pertanto, a diritti quali bonus e sanità gratuita, dovrebbero corrispondere doveri precisi.🔗 Leggi su 361magazine.com Notizie correlate Salvini: proposta di “permesso di soggiorno a punti” e richiami alla cittadinanza come fiduciaABBONATI A DAYITALIANEWS Le dichiarazioni dal palco di Milano Dal palco del raduno dei Patrioti in piazza Duomo a Milano, il vicepremier Matteo... Ritiro del permesso di soggiorno, ecco i nuovi giorni e orariPer agevolare l’utenza nel ritiro dei permessi di soggiorno, la Questura di Piacenza ha deciso di incrementare le giornate di consegna secondo i... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Salvini: Non uso il termine remigrazione, ma non mi spaventa; Remigrazione e difesa dell'Occidente: la piazza (semivuota) dei Patrioti a Milano. Salvini propone il permesso di soggiorno a punti; I Patrioti riuniti a Milano spingono per la remigrazione, Salvini contro l'Ue apre al petrolio russo; Lega, manifestazione a Milano. Salvini: 'No esercito europeo di Macron, sì a gas e petrolio russi'. Remigrazione e permesso di soggiorno, Matteo Salvini propone sistema a puntiMatteo Salvini interviene al raduno dei Patrioti in piazza Duomo a Milano. Sul palco parla di permesso di soggiorno a punti, ipotizzando l'introduzione di un sistema analogo a quello previsto per la p ... 361magazine.com Alla kermesse dei Patrioti Salvini rilancia il permesso di soggiorno a puntiIn piazza Duomo la destra sovranista ribadisce identità, frontiere e stop al Green Deal. Salvini propone un permesso di soggiorno a punti ... huffingtonpost.it Alanews - video e giornalismo. . Milano, Piazza Duomo gremita per la manifestazione dei Patrioti Europei e della Lega. Dal palco Matteo Salvini ha aperto con un minuto di silenzio per Giacomo Bongiorni e ricordato Umberto Bossi. Al centro del discorso sicur facebook @geertwilderspvv (Presidente del Partij Voor De Vrijheid): “Nessuno potrà mai mettere a tacere Matteo Salvini, e nessuno potrà mai mettere a tacere voi: siete il suono della libertà. Cito Oriana Fallaci, l’Europa non è più Europa ma Eurabia, una colonia de x.com