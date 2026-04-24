Amministrative ad Avellino Veronica Preziosi della Lega nella lista Liberi e Forti

Durante le elezioni comunali ad Avellino, la lista civica Liberi e Forti ha visto l’ingresso di Veronica Preziosi, sostenuta dalla Lega, tra i candidati. Questa aggiunta amplia la presenza del partito all’interno della lista, che supporta il candidato sindaco in vista del voto programmato prossimamente. La lista si presenta come una delle opzioni per gli elettori in questa tornata elettorale.

Si allarga e si rafforza la rappresentanza della Lega nella lista civica Liberi e Forti, a sostegno del candidato sindaco di Avellino, Gianluca Festa, per le prossime amministrative. Nuovi nomi provenienti dalla società civile e dal mondo delle libere professioni, soprattutto donne, infatti hanno.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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