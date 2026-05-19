Nicholas Caglioni, ex portiere oggi di 43 anni e attualmente camionista, ha recentemente parlato di un episodio passato nel mondo del calcio. Ricorda di aver sempre dichiarato la propria innocenza, suggerendo che forse qualcuno più noto avrebbe dovuto essere protetto. In particolare, ha affermato che il club milanese avrebbe voluto lui e non un altro portiere, Storari. Mentre guida il camion, i ricordi legati alla sua carriera in Serie A con le maglie di Atalanta e Messina riemergono di tanto in tanto.

Nicholas Caglioni oggi ha 43 anni e fa il camionista. Mentre è al volante, ogni tanto dai cassetti della memoria riemergono i ricordi legati al calcio, a quel passato da portiere arrivato in Serie A con le maglie di Atalanta e Messina. E poi lo choc di ormai due decenni: la positività alla cocaina al termine di un Catania-Messina dell’11 febbraio 2007. Ancora oggi Caglioni si professa innocente: “Non ho mai toccato la cocaina “, racconta in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. In cui denuncia il trattamento subito: “Forse davo fastidio a qualcuno – racconta – Magari c’era qualcuno più famoso da proteggere “. Le sue accuse portano a rievocare quelle giornate convulse: “L’11 marzo, dopo Chievo-Messina, il ds Argurio mi chiamò: ‘Sei stato trovato positivo alla cocaina’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’ex portiere Caglioni denuncia: “Ero innocente, magari c’era qualcuno più famoso da proteggere. Il Milan voleva me e non Storari”

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