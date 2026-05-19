Nicholas Caglioni, ex portiere del Messina, ha recentemente ripercorso le tappe della sua carriera, rivelando di aver attirato l’interesse del Milan in passato. Dopo aver concluso la carriera calcistica, ha scelto di lavorare come camionista. In un’intervista, ha anche parlato della squalifica per doping nel 2007, negando di aver mai assunto cocaina. Caglioni ha spiegato di aver deciso di condividere la sua storia per chiarire alcuni aspetti del suo passato.

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© Calcionews24.com - La seconda vita di Nicholas Caglioni: «Mi voleva il Milan, ora faccio il camionista»

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