L' ex colonia Enel non c' è più demolizione finita Il sindaco | Una ferita della città in fase di guarigione

Dopo settimane di lavori, la demolizione dell’ex colonia Enel nella zona sud di Rimini è stata completata. L’edificio, considerato un simbolo del degrado in quella parte della città, non è più presente. Il sindaco ha commentato che questa operazione rappresenta un passo verso la riqualificazione dell’area, definendola come una ferita della città che sta iniziando a guarire. Al posto del vecchio stabile si prospetta un progetto di rigenerazione urbana che coinvolgerà la zona.

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