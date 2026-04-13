Un mese e mezzo per abbattere l' ex colonia Enel | dalla prossima settimana partono i lavori di demolizione

Dalla prossima settimana inizieranno i lavori di demolizione di uno degli edifici simbolo del degrado sul lungomare, un processo che dovrebbe durare circa un mese e mezzo. La struttura, un tempo colonia Enel, sarà abbattuta per liberare l’area e avviare un intervento di riqualificazione. L’intervento è stato annunciato dopo lunghe attese e discussioni sulla gestione dell’immobile.

Parte il conto alla rovescia per la demolizione di uno degli immobili simbolo del degrado sul lungomare. Da lunedì 20 aprile prenderanno il via i lavori per abbattere l’ex Colonia Enel, edificio abbandonato su viale Regina Margherita, destinato a lasciare spazio a una nuova area verde e fruibile.🔗 Leggi su Riminitoday.it Da Siculiana partono i lavori per il disegno di legge sul recupero o la demolizione delle incompiuteAl forum “Sicilia orizzonte libero” istituzioni, esperti e amministratori insieme per un nuovo modello di sviluppo urbano e tutela del territorio... Oroscopo della prossima settimana 12-18 aprile 2026: preparati ora, 3 segni partono in vantaggio. La classificaLa settimana dal 12 al 18 aprile 2026 si avvicina con un cambio di ritmo già percepibile in queste giornate di giovedì: non si tratta più di capire...