Prime operazioni all’ex colonia Enel | iniziato l’allestimento del cantiere in settimana parte la demolizione

Lunedì mattina è stato avviato il cantiere nell’area dell’ex colonia Enel, con le prime operazioni di allestimento e pulizia. Nei prossimi giorni si procederà con la demolizione dell’edificio, che dovrebbe iniziare già questa settimana. L’intervento, che riguarda la rimozione della struttura, si svolge in un’area precedentemente utilizzata come colonia e ora soggetta a lavori di smantellamento.