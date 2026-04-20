Prime operazioni all’ex colonia Enel | iniziato l’allestimento del cantiere in settimana parte la demolizione
Lunedì mattina è stato avviato il cantiere nell’area dell’ex colonia Enel, con le prime operazioni di allestimento e pulizia. Nei prossimi giorni si procederà con la demolizione dell’edificio, che dovrebbe iniziare già questa settimana. L’intervento, che riguarda la rimozione della struttura, si svolge in un’area precedentemente utilizzata come colonia e ora soggetta a lavori di smantellamento.
È iniziato lunedì mattina (20 aprile) con l’allestimento del cantiere e le prime pulizie dell’area, l’intervento che nel giro di qualche settimana porterà alla demolizione dell’ex Colonia Enel. Il lavoro, affidato attraverso gara alla ditta Ecodemolizioni, entrerà nel vivo nei prossimi giorni.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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