Per il Maggio dei Monumenti la mostra Lo spazio bianco - L’aria che attraversa Napoli al Museo Duca di Martina

Il Museo Duca di Martina - Real Bosco della Floridiana di Napoli ospiterà, da venerdì 15 a domenica 31 maggio 2026, il progetto espositivo Lo spazio bianco - L’aria che attraversa Napoli, ideato da Il Pozzo e il Pendolo Teatro di Napoli in occasione del Maggio dei Monumenti 2026, il cui tema.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Napoli si illumina: al via la XXXII edizione del “Maggio dei Monumenti”Tempo di lettura: < 1 minutoTorna uno degli appuntamenti culturali più iconici del Comune di Napoli: il Maggio dei Monumenti.

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