Per il Maggio dei Monumenti la mostra Lo spazio bianco - L’aria che attraversa Napoli al Museo Duca di Martina

Da napolitoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Museo Duca di Martina - Real Bosco della Floridiana di Napoli ospiterà, da venerdì 15 a domenica 31 maggio 2026, il progetto espositivo Lo spazio bianco - L’aria che attraversa Napoli, ideato da Il Pozzo e il Pendolo Teatro di Napoli in occasione del Maggio dei Monumenti 2026, il cui tema.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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