Dalle stalle alle stelle | ad Alia weekend astronomico a villa Dafne

Ad Alia si svolge un weekend dedicato all’astronomia presso villa Dafne, dove vengono organizzate attività e osservazioni per il pubblico. L’evento attira appassionati e curiosi interessati a scoprire le meraviglie del cielo notturno. Durante il fine settimana, vengono presentate dimostrazioni e incontri con esperti del settore, offrendo un’occasione di approfondimento e di spettacoli celesti.

C'è un momento dell'anno in cui la terra profuma di fioriture nuove, le giornate si allungano e il cielo cambia volto.Aprile è il mese del passaggio: la campagna si risveglia, gli animali popolano le stalle, i campi si tingono di verde. e sopra di noi le grandi costellazioni primaverili prendono il posto di quelle invernali.A Villa Dafne vivremo un'esperienza che unisce natura, ruralità e meraviglia cosmica: cammineremo tra storia e paesaggi antichi fino alle suggestive Grotte della Gurfa, scopriremo i segreti dell'apicoltura e della vita contadina, degusteremo i sapori autentici dell'entroterra siciliano.