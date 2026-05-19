Un fisioterapista, noto per aver collaborato con alcuni dei principali tennisti mondiali, ha spiegato che il colpo di Alcaraz non dipende esclusivamente dalle racchette. Ha osservato che il giocatore possiede un dritto potente e utilizza molto il polso durante gli scambi. La sua analisi si basa sull’osservazione delle tecniche di gioco e sul modo in cui il polso viene impiegato nel colpire. Nessuna dichiarazione collega direttamente il tipo di attrezzatura alle performance del tennista.

Il caso di Carlos Alcaraz ha riportato al centro dell’attenzione un tema sempre più discusso nel tennis moderno: la salute del polso. Nonostante la giovane età, lo spagnolo ha già dovuto fare i conti con un infortunio importante che dopo Madrid, Roma e Parigi, gli impedirà di giocare anche la stagione sull’erba. Proviamo a capirne di più con Claudio Zimaglia, osteopata e fisioterapista, che ha lavorato con Jannik Sinner e, più recentemente ha fatto parte del team di Novak Djokovic. Partiamo dal caso Alcaraz: cosa può essere successo? "Alcaraz, durante il match di secondo turno a Barcellona contro Virtanen ha riferito di aver sentito il polso 'cedere' durante un diritto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'esperto: "Non è solo colpa delle racchette. Alcaraz ha un dritto esplosivo e usa molto il polso"

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Dritto instabile Ecco cosa stai sbagliando

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Il momento in cui a Sinner è stato detto che Alcaraz si è ritirato da RG: reddit