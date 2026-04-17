Il tennista ha annunciato di non poter partecipare al torneo di Madrid a causa di un problema al polso che gli causa dolore. La decisione è stata comunicata poco prima dell'inizio dell’evento, che rappresenta uno dei momenti più importanti del circuito. Per lui, questa assenza è la seconda consecutiva in questa manifestazione. Nel frattempo, un altro giocatore manterrà il primo posto nel ranking ATP durante il torneo di Roma.

“Ci sono notizie che sono molto difficili da dare. Madrid è casa, uno dei posti più speciali del calendario per me, ed è per questo che mi fa tanto male non poter giocare qui per il secondo anno consecutivo”. Con un breve messaggio sui social Carlos Alcaraz ha annunciato il forfait anche al Masters 1000 di Madrid dopo quello del 2025. Il problema al polso accusato a Barcellona non è ancora stato risolto e con un Roland Garros che si avvicina sempre di più, l’atleta spagnolo ha deciso di non rischiare e provare ad arrivare al meglio agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros. Nella giornata di mercoledì, lo spagnolo in una conferenza stampa post ritiro aveva annunciato il suo forfait dall’Atp 500 della Catalogna, parlando dell’infortunio come un problema “ più serio di quanto tutti ci aspettassimo “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’annuncio di Alcaraz: il problema al polso è grave, salta il Masters 1000 di Madrid. “Mi fa molto male”. Sinner giocherà Roma da numero 1

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