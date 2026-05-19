Leonardo Maria Del Vecchio sta vendendo un palazzo situato in via Turati, con l’obiettivo di aumentare la sua partecipazione in Delfin, di cui possiede attualmente il 12,5%. La transazione prevede anche la vendita di quote di due dei suoi fratelli, Luca e Paola, e permetterà a Del Vecchio di salire al 37,5% della società. Sul mercato sono state messe in vendita anche le quote di una sede in via Montenapoleone.

Leonardo Maria Del Vecchio – attuale azionista di Delfin con il 12,5% – si prepara ad acquisire l’ulteriore 25% grazie alla vendita delle quote di due dei suoi fratelli Luca e Paola. L’operazione ha comportato un prezzo per la sua Lmdv Capital: come riporta il Corriere della Sera, Del Vecchio ha messo in vendita il palazzo di sei piani in via Turati a Milano allo scopo di lanciare un segnale alle banch e chiamate a finanziare l’acquisto delle quote. La valutazione dell’edificio – diventato da pochi giorni la sede del suo family office e già sede del Twiga – è di 58 milioni di euro. La vendita dell’immobile, che resterà comunque in affitto alla Lmdv Capital per otto anni rinnovabili, frutterà una plusvalenza di 34 milioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Leonardo Maria Del Vecchio vende il palazzo di via Turati per scalare Delfin. Sul mercato anche la sede di via Montenapoleone

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