Delfin Leonardo Maria Del Vecchio vicino a rilevare le quote di due fratelli

Leonardo Maria Del Vecchio, intervistato dal Financial Times, ha dichiarato di essere vicino a un accordo per acquistare le quote di Luca e Paola nella holding di famiglia Delfin. Questa società controlla EssilorLuxottica e detiene partecipazioni in UniCredit, Generali e Mps. La transazione riguarda le quote dei due fratelli, senza ulteriori dettagli sui termini o le tempistiche.

Dalla scomparsa del padre, fondatore di Luxottica, il capitale della holding di famiglia è detenuto in parti uguali (12,5 per cento) da otto eredi. Leonardo Maria Del Vecchio, intervistato dal Financial Times, ha affermato di essere vicino all’accordo per l’acquisto delle quote dei fratelli Luca e Paola nella holding di famiglia Delfin, che controlla EssilorLuxottica e ha un pacchetto di partecipazioni finanziarie in UniCredit, Generali e Mps. L’operazione metterebbe fine a una lunga disputa ereditaria, rafforzando la sua influenza nel capitalismo italiano, che è già notevole viste le numerose partecipazioni accumulate negli ultimi tre anni. «Sono stato molto chiaro sul fatto che voglio rilevare le loro quote per diventare primo azionista di Delfin e portare avanti la volontà di mio padre. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Delfin, Leonardo Maria Del Vecchio vicino a rilevare le quote di due fratelli Leonardo Maria Del Vecchio vuol rilevare le quote di due fratelli in Delfin per sbloccare l’eredità del padreLeonardo Maria Del Vecchio ha scritto alla cassaforte Delfin e agli altri soci per annunciare che vuole rilevare il 25% che fa capo ai fratelli Luca... Delfin, Leonardo Del Vecchio vuole le quote dei fratelli (che valgono 25 miliardi)Leonardo Maria Del Vecchio vuole acquistare le quote dei fratelli Luca e Paola in Delfin. Aggiornamenti e notizie su Leonardo Maria Del. Temi più discussi: Leonardo Maria Del Vecchio: vicini a concordare un prezzo con i miei fratelli sulle quote di Delfin; Eredi Del Vecchio, chi accetterà l'offerta (con lo sconto) di Leonardo Maria? La partita a scacchi della successione; Leonardo Maria Del Vecchio vuole rafforzare il suo controllo su Delfin, principale azionista di EssilorLuxottica; Delfin, prima svolta sul riassetto: verso l’accordo fra gli eredi Del Vecchio. Delfin, Leonardo Maria Del Vecchio: Accordo vicino con i fratelli. Così sarebbe il primo azionistaL’intervista al Financial Times: Vicini a concordare un prezzo. In questo modo, triplicando la quota, salirebbe al 37,5% della holding. L’operazione a debito ripagata con i futuri dividendi ... msn.com Leonardo Maria Del Vecchio, la mossa per risolvere la disputa sull'eredità: nel mirino le quote dei fratelliLeonardo Maria Del Vecchio ha riferito di essere vicino a trovare un accordo per acquisire le quote di due fratelli nella holding di famiglia Delfin. virgilio.it Twiga, Vesta e Casa Fiori Chiari: riparte l’estate di lusso firmata Leonardo Maria Del Vecchio – Il calendario completo Il brand del quarto figlio del fondatore di Luxottica si prepara alla nuova stagione - facebook.com facebook Del Vecchio, intesa tra gli eredi: Leonardo Maria annuncia di essere vicino a rilevare le quote dei fratelli x.com