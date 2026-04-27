Leonardo Maria Del Vecchio sale al 37,5 per cento di Delfin

Durante l'assemblea di Delfin che si è tenuta in Lussemburgo, sei dei otto soci hanno approvato il trasferimento delle quote di Luca e Paola Del Vecchio alla LMDV di Leonardo Maria Del Vecchio. Di conseguenza, quest'ultimo possiederà ora il 37,5 per cento del capitale della holding di famiglia. La decisione riguarda la partecipazione azionaria e il passaggio di quote tra i membri della famiglia.

Nell’assemblea di Delfin, che si è svolta in Lussemburgo, i soci a maggioranza (sei su otto) hanno dato il via libera al trasferimento delle quote di Luca e Paola Del Vecchio nella LMDV di Leonardo Maria, salirà così al 37,5 per cento del capitale della holding di famiglia. Si tratta di un’operazione da 10 miliardi di euro. A votare contro sono stati Claudio e Rocco Basilico. Ok degli eredi di Leonardo del Vecchio anche alla politica di distribuzione delle cedole, sempre a maggioranza: per il triennio 2025-2027 dovrebbe quindi poter essere erogato ai soci l’80 per cento degli utili. In questo caso solo Basilico ha votato contro. LEGGI ANCHE: Crisi The Italian Sea Group: milioni spariti, stipendi in ritardo e l’azzardo di Del Vecchio Leonardo Maria Del Vecchio (Imagoeconomica).🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Leonardo Maria Del Vecchio sale al 37,5 per cento di Delfin Au cœur du Moyen Âge : les secrets oubliés du Paris médiéval - Laissez-vous guider Stephane Bern MG Notizie correlate Delfin, Leonardo Maria Del Vecchio vicino a rilevare le quote di due fratelliDalla scomparsa del padre, fondatore di Luxottica, il capitale della holding di famiglia è detenuto in parti uguali (12,5 per cento) da otto eredi. Sì da assemblea Delfin a passaggio quote di due fratelli a Leonardo Maria Del VecchioL'assemblea dei soci di Delfin ha dato il via libera all'acquisto delle quote, pari al 12,5% del capitale ciascuna, di Luca e Paola Del Vecchio da... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Leonardo Maria Del Vecchio: Ricattato con un dossier falso; Delfin, accordo da 10 miliardi: prima intesa tra gli eredi Del Vecchio, le mosse di Leonardo Maria; Leonardo Maria Del Vecchio pronto a rilevare il 25% di Delfin, anche senza il via libera dei soci; Le foto rubate per ricattare Leonardo Maria Del Vecchio. Perquisizioni a Milano. Delfin, Leonardo Maria Del Vecchio pronto a salire al 37,5% dopo l’ok dei fratelliLeonardo Maria Del Vecchio sempre più vicino ad essere il primo azionista di Delfin con il 37,5%: è arrivato il via libera dei soci. fortuneita.com Delfin, ok assemblea a riassetto: Leonardo Maria Del Vecchio sale al 37,5%Milano, 27 apr. (askanews) – Via libera dell’assemblea di Delfin al passaggio delle quote di Luca e Paola Del Vecchio alla Lmdv Fin del fratello, Leonardo Maria Del Vecchio, che sale così al 37,5% del ... askanews.it ++Delfin, l'assemblea dei soci dà il via libera all'acquisto da parte di Leonardo Maria Del Vecchio delle due quote, pari al 12,5% ciascuna, di Luca e Paola Del Vecchio. Così Leonardo Maria Del Vecchio salirà al 37,5% della holding lussemburghese a cui fa c x.com Per approfondire, leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/delfin-via-libera-soci-leonardo-maria-pronto-rilevare-25percento-AItLWLjC - facebook.com facebook