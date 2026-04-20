Le foto rubate per ricattare Leonardo Maria Del Vecchio Perquisizioni a Milano
Lunedì mattina, i carabinieri del Ros hanno effettuato diverse perquisizioni a Milano nell’ambito di un’inchiesta riguardante la creazione di dossier riservati su figure di rilievo e imprese. L’indagine si concentra su un presunto sistema di accesso illecito a banche dati, finalizzato a raccogliere foto rubate per poi ricattare una persona conosciuta come Leonardo Maria Del Vecchio.
Nell'ambito dell'inchiesta sulla cosiddetta “Squadra Fiore”, i carabinieri del Ros hanno eseguito diverse perquisizioni lunedì mattina, focalizzandosi su un presunto sistema di "dossieraggio" ai danni di figure di spicco e imprese, realizzato attraverso l'accesso illecito a banche dati.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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