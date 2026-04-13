Falliscono i colloqui con l’Iran e Trump lancia l’ennesimo ultimatum

I colloqui tra Stati Uniti e Iran tenutisi a Islamabad si sono conclusi senza accordo, segnando un passo avanti nel deterioramento delle relazioni tra le due nazioni. In risposta, l’amministrazione americana ha annunciato un nuovo ultimatum, aumentando le tensioni nella regione del Golfo. La mancanza di intese evidenzia le difficoltà nel trovare un punto di incontro tra le parti coinvolte, mentre la crisi si fa più complessa.

Il fallimento dei colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad apre una nuova fase della crisi nel Golfo: quella della coercizione diretta. Dopo 21 ore di negoziati senza accordo, il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che la Marina americana avvierà «immediatamente» il blocco dello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo. La decisione segna una svolta netta rispetto alla linea negoziale degli ultimi giorni. L’obiettivo dichiarato è impedire all’Iran di esercitare pressione sulla navigazione e, soprattutto, di trarre vantaggio economico dal controllo dello stretto, da cui prima della guerra transitava circa il 20% del petrolio globale.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Falliscono i colloqui con l’Iran, e Trump lancia l’ennesimo ultimatum Guerra in Iran, Teheran detta le condizioni per i negoziati: stop attacchi Libano e sblocco asset. Trump: “Se falliscono colloqui, caricheremo munizioni migliori”Il Medio Oriente si risveglia ancora una volta sotto il segno della tensione e dell’incertezza. Iran, dai “colloqui produttivi” a “inferno senza accordo”: tutti gli ultimatum di Trump(Adnkronos) – L’Iran ha poche ore di tempo per "fare un accordo" o riaprire lo Stretto di Hormuz, altrimenti si "scatenerà l'inferno". Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza