Trump assetato di sangue mentre Vance Witkoff e Kushner cercavano l’intesa | dall’ultimatum all’Iran alla tregua

In un clima di tensione crescente, si sono susseguite ore di negoziati tra diverse parti coinvolte, con l’obiettivo di evitare un’escalation di violenze. Tra le nazioni mediatrici, Pakistan, Egitto e Turchia hanno cercato di mediare tra le fazioni in conflitto, mentre sui media sono circolate descrizioni forti di alcune figure politiche. In questo scenario, si sono verificati sia ultimatum rivolti all’Iran che tentativi di raggiungere una tregua.

Ore concitate. Mediatori internazionali, tra cui Pakistan, Egitto e Turchia, che lavoravano da giorni per evitare un’escalation. Dall’altra parte, il team negoziale – composto dal vicepresidente JD Vance, Steve Witkoff e Jared Kushner – convinto che si dovesse tentare un accordo finché possibile. Così la minaccia di Donald Trump di “cancellare in una notte un intero Paese” distruggendo le infrastrutture iraniane a partire dalle 20 ora americana – le 2 di notte ora italiana – è rientrata in favore della concessione di una tregua temporanea, maturata con un accordo tra le parti a meno di due ore dalla scadenza. Punto cardine dell’intesa iniziale per un cessate il fuoco di due settimane, la riapertura dello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Trump assetato di sangue” mentre Vance, Witkoff e Kushner cercavano l’intesa: dall’ultimatum all’Iran alla tregua Iran, il giorno della distruzione totale: «Trump è assetato di sangue». Il presidente Pezeshkian: 14 milioni pronti al sacrificio – La direttaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato per stasera martedì 7 aprile la «distruzione totale dell’Iran». Iran, Vance: "La tregua è fragile, Trump non è uno che scherza"Il vicepresidente statunitense JD Vance ha definito l’accordo di cessate il fuoco con l’Iran “una tregua fragile”, ma non ha fornito dettagli. Temi più discussi: Iran, Trump: Un'intera civiltà morirà stanotte, non vorrei ma è probabile; Iran, cosa succederà stanotte allo scadere dell'ultimatum di Trump? Dal rinvio dell'attacco al raid a tappeto, gli scenari; Il conto alla rovescia è iniziato; assetati di sangue, chi sono i 3 uomini di Trump che vogliono fermare l'attacco all'Iran?; Il mondo nelle mani di uno squilibrato, Trump minaccia di annientare la civiltà in Iran: è il vanto di un criminale di guerra. Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in IranUn'intera civiltà morirà stanotte, per non essere mai più riportata in vita. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth (GUERRA USA-IRAN, GLI AGG ... tg24.sky.it Iran, ultimatum in scadenza stanotte. Ma Trump potrebbe prorogarlo: Se vede un accordo…Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, potrebbe estendere l'ultimatum all'Iran perché riapra lo Stretto di Hormuz, fissato ... iltempo.it IRAN: AXIOS, TRUMP 'ASSETATO DI SANGUE', VANCE E MEDIATORI SPINGONO PER NEGOZIATI = x.com È l’ennesima prova di come Trump giochi a Risiko senza alcuna strategia, se non quella del proprio tornaconto personale: scatena l'inferno nel Golfo per poi chiudere con una resa che regala all'Iran un vantaggio storico, permettendogli di uscire da un isola - facebook.com facebook