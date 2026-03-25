Chiara Mocchi chi è la prof di francese accoltellata da uno studente 13enne a scuola Il giovane immobilizzato da un altro insegnante

Una docente di 57 anni è stata ferita con un coltello nei corridoi di un istituto scolastico a Trescore Balneario. L'aggressore è un ragazzo di 13 anni, che ha sferrato il colpo e successivamente è stato immobilizzato da un altro insegnante. La professoressa è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le ferite riportate. La polizia sta esaminando i dettagli dell'accaduto.

Si chiama Chiara Mocchi, la professoressa di francese 57enne accoltellata oggi nei corridoi dell’Istituto comprensivo di via Damiano Chiesa a Trescore Balneario (Bergamo), da uno studente di 13 anni. Il fatto è avvenuto prima dell’inizio delle lezioni. L’aggressione Il ragazzo si è presentato davanti alla docente vestito con un pantalone mimetico e con una maglietta con la scritta “Vendetta”, e avrebbe colpito con un coltello l’insegnante con alcuni fendenti alla gola e all’addome. «Abbiamo saputo cosa è accaduto da un messaggio della rappresentante di classe e sono accorsa per vedere come sta mia figlia – racconta la mamma di un’altra classe all’esterno dell’istituto -. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Chiara Mocchi, chi è la prof di francese accoltellata da uno studente 13enne a scuola. Il giovane immobilizzato da un altro insegnante Articoli correlati Bergamo, insegnante Chiara Mocchi accoltellata a scuola da uno studente di 3° media, lui indossava maglia con scritta "vendetta"Studente di 13 anni accoltella una prof a Trescore Balneario: docente in gravi condizioni, fermato il ragazzo, indossava una maglietta con scritto... Accoltellata da uno studente: la prof Chiara Mocchi è stata operata d'urgenzaL'aggressione è avvenuta poco prima dell'inizio delle lezioni nei corridoi della scuola media. Una selezione di notizie su Chiara Mocchi Argomenti discussi: Bergamo, 13enne accoltella la professoressa a scuola: è in gravi condizioni. Chiara Mocchi, chi è la prof di francese accoltellata da uno studente 13enne a scuola. Il giovane immobilizzato da un altro insegnanteSi chiama Chiara Mocchi, la professoressa di francese 57enne accoltellata oggi nei corridoi dell’Istituto comprensivo di via Damiano Chiesa a Trescore Balneario (Bergamo), da ... ilmessaggero.it Chiara Mocchi, chi è la prof di francese accoltellata a scuola: lo studente 13enne immobilizzato da un altro insegnanteSi chiama Chiara Mocchi, la professoressa di francese 57enne accoltellata oggi nei corridoi dell’Istituto comprensivo di via Damiano Chiesa ... msn.com