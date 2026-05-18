E' morta la professoressa Lucia Bonaffino la preside pasionaria che credeva nei giovani e nella cultura

È deceduta la professoressa Lucia Bonaffino, nota per il ruolo di preside e per il suo impegno nel settore scolastico. Ha dedicato gran parte della sua vita all’educazione e alle battaglie sociali, sostenendo con convinzione l’importanza dei giovani e della cultura per il futuro. Durante la sua carriera, si è sempre schierata al fianco degli studenti e del personale scolastico, promuovendo iniziative che hanno coinvolto più generazioni nel mondo dell’istruzione. La sua morte ha suscitato cordoglio tra colleghi e studenti.

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