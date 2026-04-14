La moglie di Jarry | A Roma sono entrati nella nostra stanza la Polizia non mi credeva perché donna
Due anni fa, durante gli Internazionali d’Italia, la moglie di un tennista cileno ha raccontato di aver subito un'intrusione nella loro stanza a Roma. La donna ha spiegato di aver chiesto aiuto alle forze dell’ordine, ma di aver incontrato difficoltà a essere creduta a causa del suo genere. La coppia ha riferito di aver ricevuto minacce pesanti in quella occasione e di aver tentato di denunciare l’accaduto.
Laura Urruticoechea, moglie di Nicolas Jarry, tennista cileno, ha raccontato cosa hanno provato loro due anni fa durante gli Internazionali d'Italia quando ricevettero pesanti minacce e cercarono di denunciare tutto alla polizia.🔗 Leggi su Fanpage.it
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