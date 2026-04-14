La moglie di Jarry | A Roma sono entrati nella nostra stanza la Polizia non mi credeva perché donna

Da fanpage.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due anni fa, durante gli Internazionali d’Italia, la moglie di un tennista cileno ha raccontato di aver subito un'intrusione nella loro stanza a Roma. La donna ha spiegato di aver chiesto aiuto alle forze dell’ordine, ma di aver incontrato difficoltà a essere creduta a causa del suo genere. La coppia ha riferito di aver ricevuto minacce pesanti in quella occasione e di aver tentato di denunciare l’accaduto.

Laura Urruticoechea, moglie di Nicolas Jarry, tennista cileno, ha raccontato cosa hanno provato loro due anni fa durante gli Internazionali d'Italia quando ricevettero pesanti minacce e cercarono di denunciare tutto alla polizia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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