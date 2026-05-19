Lega proposta per salari | adeguamento al 50% dell’inflazione
Recentemente è stata avanzata una proposta riguardante l'adeguamento dei salari, che prevede un aumento pari al 50% dell'inflazione. Questa misura interessa principalmente i lavoratori con contratti scaduti, i cui arretrati potrebbero comportare costi aggiuntivi per aziende e organizzazioni coinvolte. Si discute di come questo adeguamento possa incidere sul potere d'acquisto reale dei dipendenti e di chi sarà responsabile nel coprire eventuali spese legate ai periodi di arretrato.
? Punti chiave Come influirà l'adeguamento al 50% sul potere d'acquisto reale?. Chi dovrà sostenere i costi degli arretrati per i contratti scaduti?. Quali categorie di lavoratori beneficeranno della retroattività proposta?. Come cambieranno le tutele per rider e pensionati con il decreto?.? In Breve Adeguamento proposto al 50% dell'inflazione per contratti scaduti dal 1° gennaio 2027.. Relatori in Commissione Lavoro sono Walter Rizzetto, Tiziana Nisini e Chiara Tenerini.. Fratelli d'Italia propone nuove regole per i rider e Forza Italia proroga isopensione al 2029.. Forza Italia chiede liquidazione Naspi al 100% subito invece del 70% attuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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