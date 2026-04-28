Rinnovi dei contratti | aumenti decorrono dalla scadenza Dopo 12 mesi arriva adeguamento forfettario al 50% dell’inflazione BOZZA Dl 1° Maggio

Una bozza di decreto legge in fase di definizione prevede che gli aumenti contrattuali decorrono dalla data di scadenza dei contratti stessi. Dopo dodici mesi, è previsto un adeguamento forfettario pari al 50% dell’inflazione accumulata. Il provvedimento, che il governo intende approvare entro il 1° maggio, si inserisce nel contesto delle modifiche alle norme sui rinnovi contrattuali e sugli adeguamenti salariali.

La bozza del decreto Lavoro che il governo si appresta a varare entro il 1° maggio – e che circola in queste ore negli uffici di via Veneto – prova ad aggiornare il vecchio impianto normativo con tre novità di peso: la definizione puntuale del “salario giusto”, la presunzione di subordinazione per i rider, e un meccanismo di autogaranzia per i rinnovi contrattuali in ritardo. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Adeguamento antincendio edifici scolastici: nuova tempistica in due fasi, Scia parziale entro nove mesi e scadenza al 2027 Pensioni 2027: arriva la spinta dell’inflazione, aumenti fino a 80€? Cosa sapere Il Documento di Finanza Pubblica prevede aumenti pensionistici fino a 80 euro nel 2027. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Decreto primo maggio, aumenti retroattivi nei rinnovi contrattuali; Rinnovo Ccnl sanità 2025-2027, partono le trattative all’Aran; Dipendenti pubblici, in arrivo 135 euro in più al mese, da questo mese già 140 euro in busta paga: ecco a chi spetta; Decreto Primo maggio, arriva il salario giusto e nuove norme sui rinnovi dei contratti. Decreto primo maggio, aumenti retroattivi nei rinnovi contrattualiIl testo al Cdm di martedì. Sicurezza per il lavoro e la norma contro i salari fermi. Primo sostegno Inail anche ai caregiver e ai volontari della Protezione ... repubblica.it Detassazione aumenti da rinnovo CCNL: a quali voci si applica in busta paga?La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha introdotto, in via sperimentale per il 2026, un’imposta sostitutiva del 5% in luogo di IRPEF ... ipsoa.it Dl Lavoro, in forse le norme più incisive: rinnovi dei Ccnl retroattivi e rider assunti. @robertorotunno x.com Assogna: "Gasperini vuole i rinnovi di Cristante, Mancini e Pellegrini"‼️ facebook