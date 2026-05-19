Contratti scaduti la Lega | adeguamento salari al 50% dell’inflazione con effetto retroattivo

In commissione Lavoro alla Camera sono stati depositati gli emendamenti delle forze politiche di maggioranza riguardanti i contratti scaduti. La proposta prevede un adeguamento dei salari al 50% dell’inflazione, con effetto retroattivo. La discussione riguarda le modalità di applicazione di questa misura e le eventuali implicazioni per i contratti in essere. La proposta si inserisce nel dibattito sulle strategie di tutela dei lavoratori e sulla gestione delle retribuzioni in relazione all’andamento dei prezzi.

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Per i contratti non rinnovati, l’adeguamento automatico delle retribuzioni al 50% dell’inflazione va conteggiato dalla scadenza del contratto. Il riconoscimento retroattivo della somma che l’azienda deve versare a titolo di anticipo forfettario al lavoratore con il contratto scaduto da oltre un anno è previsto dal pacchetto di emendamenti presentato dalla Lega al Decreto 1°Maggio, come anticipato dal sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon: «vogliamo rafforzare la contrattazione e far crescer il potere d’acquisto degli stipendi dei lavoratori dando la certezza che l’aumento scatti da quando il contratto è scaduto». La misura è prevista per i Ccnl che scadono dopo l’entrata in vigore del decreto 1° Maggio, e per i contratti già scaduto dal 1° gennaio 2027. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Contratti scaduti, la Lega: adeguamento salari al 50% dell’inflazione con effetto retroattivo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rinnovi dei contratti: aumenti decorrono dalla scadenza. Dopo 12 mesi arriva adeguamento forfettario al 50% dell’inflazione. BOZZA Dl 1° MaggioLa bozza del decreto Lavoro che il governo si appresta a varare entro il 1° maggio – e che circola in queste ore negli uffici di via Veneto – prova... Salari, Durigon punta agli arretrati: proposta per i contratti scaduti? Punti chiave Come cambieranno le buste paga con il recupero degli arretrati? Chi beneficerà realmente della proposta di Durigon secondo i dati?... L’emendamento di Durigon sul salario giusto divide il centrodestra. E il Pd potrebbe votarloUn emendamento ripropone la misura sugli arretrati che era stata cancellata prima del Consiglio dei ministri: gli aumenti salariali scatterebbero dalla scadenza del vecchio contratto, non dalla firma ... msn.com Se posso solo dare contratti amatoriali e non devo pagare salari, c'è qualche svantaggio a prendere tutti i giocatori di alta abilità che riesco a trovare? reddit Decreto Lavoro, dal primo maggio scatta l'adeguamento automatico dei salari: gli aumenti legati all’inflazione per i contratti scadutiPer milioni di lavoratori con il Ccnl scaduto si apre una fase nuova nella gestione dei rinnovi contrattuali: se l’accordo non viene rinnovato entro dodici mesi dalla scadenza, scatterà un adeguamento ... corriereadriatico.it