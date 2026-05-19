Contratti scaduti la Lega | adeguamento salari al 50% dell’inflazione con effetto retroattivo
In commissione Lavoro alla Camera sono stati depositati gli emendamenti delle forze politiche di maggioranza riguardanti i contratti scaduti. La proposta prevede un adeguamento dei salari al 50% dell’inflazione, con effetto retroattivo. La discussione riguarda le modalità di applicazione di questa misura e le eventuali implicazioni per i contratti in essere. La proposta si inserisce nel dibattito sulle strategie di tutela dei lavoratori e sulla gestione delle retribuzioni in relazione all’andamento dei prezzi.
Per i contratti non rinnovati, l’adeguamento automatico delle retribuzioni al 50% dell’inflazione va conteggiato dalla scadenza del contratto. Il riconoscimento retroattivo della somma che l’azienda deve versare a titolo di anticipo forfettario al lavoratore con il contratto scaduto da oltre un anno è previsto dal pacchetto di emendamenti presentato dalla Lega al Decreto 1°Maggio, come anticipato dal sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon: «vogliamo rafforzare la contrattazione e far crescer il potere d’acquisto degli stipendi dei lavoratori dando la certezza che l’aumento scatti da quando il contratto è scaduto». La misura è prevista per i Ccnl che scadono dopo l’entrata in vigore del decreto 1° Maggio, e per i contratti già scaduto dal 1° gennaio 2027. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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