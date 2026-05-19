L’Italia continua a beneficiare dell’economia circolare, che favorisce alcuni settori del paese. Tuttavia, il livello di importazione di materie prime rimane elevato, rappresentando un elemento di preoccupazione. I dati recenti mostrano che, nonostante le iniziative in atto, le risorse provenienti dall’estero vengono ancora utilizzate in larga misura. La situazione evidenzia una dinamica complessa, in cui i vantaggi dell’economia circolare si affiancano alle difficoltà legate alla dipendenza da forniture esterne.

L’ economia circolare premia, di nuovo, l’ Italia. Anche se resta troppo alta l’importazione di materie prime. Un quadro articolato del nostro Paese quello che emerge dal nuovo rapporto sull’economia circolare in Italia presentato a Roma alla Conferenza nazionale sull’economia circolare, promossa dal Circular economy network in collaborazione con la Fondazione per lo sviluppo sostenibile e con l’ Enea. Il nostro Paese dipende per il 46,6% dall’estero. L’ Italia è ancora leader in Europa per l’economia circolare ma importa troppe materie prime dall’estero. Secondo l’analisi l’Italia resta “il Paese più dipendente dalle importazioni di materiali tra le grandi economie dell’Ue “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - L’economia circolare premia l’Italia ma è ancora troppo alto l’import di materie prime

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