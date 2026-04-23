In Polonia, il dibattito sulle risorse naturali si concentra sull’importanza di adottare un modello di economia circolare. Con le recenti tensioni legate all’invasione dell’Ucraina e ai conflitti in Medio Oriente, le materie prime considerate critiche sono diventate un tema centrale. Le autorità e le aziende locali stanno valutando strategie di riciclo e riutilizzo per ridurre la dipendenza dalle importazioni e affrontare le sfide legate alla scarsità di risorse.

A seguito delle tensioni causate dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e dal conflitto in Medio Oriente è emerso un tema cruciale: le materie prime critiche. Attualmente la Polonia, pur possedendo numerose materie prime importanti per l’economia moderna, è carente di materie prime normalmente impiegate per la transazione energetica. Queste ultime, come il litio o la grafite, devono essere quindi importate. Proprio per rispondere a questa carenza, il governo sta valutando strategie volte ad aumentare l’ estrazione interna e la sicurezza delle materie prime. Polonia, nuove strategie per aumentare l’estrazione interna di materie prime.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Polonia, il futuro delle materie prime passa per l’economia circolare: «Il riciclaggio è una necessità»

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