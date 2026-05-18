Flotilla Israele prende il controllo delle barche al largo di Cipro Chi sono gli italiani fermati

Israele ha intercettato e preso il controllo di alcune imbarcazioni al largo di Cipro nel corso di un'operazione iniziata questa mattina. Gli attivisti sulla Flotilla avevano segnalato la presenza di barche sospette nelle ore precedenti, con messaggi diffusi online. Le forze israeliane sono intervenute per impedire alle imbarcazioni di proseguire verso Gaza. Tra le persone fermate ci sono alcuni cittadini italiani, i cui nomi non sono stati resi noti, e sono state identificate le imbarcazioni coinvolte nell'operazione.

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Le barche si trovano in acque internazionali a due giorni di viaggio dalla Striscia di Gaza ma dalla notte le barche delle Idf si sono avvicinate al convoglio. Tajani: “Stiamo seguendo con l’Unità di Crisi” La Flotilla è stata avvicinata dalle Idf: da ieri sera gli attivisti informavano i loro seguaci di notare barche sospette attorno a loro questa mattina, alla luce del sole, è iniziata l’operazione di Israele per impedire alle barche di raggiungere Gaza. Le barche in queste ore si trovano al largo di Cipro, in acque internazionali. Il Times of Israel, citando una comunicazione in cui il ministero degli Esteri israeliano, afferma che “Israele esorta tutti i partecipanti a questa provocazione a cambiare rotta e a tornare indietro immediatamente”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Flotilla, Israele prende il controllo delle barche al largo di Cipro. Chi sono gli italiani fermati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Flotilla, Israele sequestra le barche a largo di Cipro. A bordo 35 attivisti italianiIl comitato provinciale dell’Arci e altre associazioni sono scese in piazza a Viterbo per “rispondere all’appello di mobilitazione nazionale per la... Israele sequestra le barche della Global Sumud Flotilla al largo di CiproTel Aviv, 18 maggio 2026 – Le barche della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza nuovamente intercettate e bloccate al largo di Cipro dai soldati... Israele ferma la Flotilla al largo di Cipro: l’Idf prende il controllo delle barche dirette a Gaza x.com Flotilla, si replica. Israele interviene a largo di Cipro: fermi, sequestri, protesteLa marina militare abborda la flotta in acque internazionali. Gli attivisti parlano di nuova aggressione illegale contro il diritto ... huffingtonpost.it Almeno 31 attivisti sono stati feriti durante l'attacco illegale di Israele alla Global Sumud Flotilla, hanno detto gli organizzatori, aggiungendo che i membri dell'equipaggio sono stati soggetti a maltrattamenti per quasi 40 ore. reddit Flotilla, Israele prende il controllo delle barche al largo di Cipro. Fermati anche alcuni italianiLe barche si trovano in acque internazionali a due giorni di viaggio dalla Striscia di Gaza ma dalla notte le barche delle Idf si sono avvicinate al convoglio. Tajani: Stiamo seguendo con l’Unità di ... msn.com