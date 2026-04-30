Flotilla chi sono gli italiani fermati da Israele | i pochi veterani e i tanti esordienti A bordo anche un giornalista – I video

Durante un blitz notturno nelle acque del Mediterraneo, 22 cittadini italiani sono stati fermati dalle forze israeliane a bordo della nave della Global Sumud Flotilla. A questi si aggiungono altri due con doppia cittadinanza. La nave, partita da un porto europeo, si dirige verso Ashdod, dove dovrebbe arrivare entro pochi giorni. A bordo si trovavano sia veterani che persone alla prima esperienza in questa tipologia di missioni. Tra i presenti anche un giornalista.

Sono 22 i cittadini italiani, più altri due con doppia cittadinanza, quelli finiti nelle mani delle forze israeliane durante il blitz notturno contro la Global Sumud Flotilla, ora diretti al porto di Ashdod dove l’arrivo è previsto entro un paio di giorni. Come spiega Repubblica, nel gruppo c’è chi ha già provato più volte a forzare il blocco navale sulla Striscia, chi è alla sua prima esperienza in mare e anche un giornalista, Andrea Sceresini, che collabora con il Manifesto. La sua voce si sente nell’ultima clip diffusa prima del fermo: «Ci stanno intercettando. Ce li abbiamo addosso. Si stanno avvicinando con un gommone. Ci stanno per prendere».🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Giorgia Meloni contro Israele e il sequestro della Flotilla: «Liberate gli italiani fermati illegalmente». Tel Aviv: «A bordo droga e preservativi» – Il videoÈ netta la condanna del governo italiano sul sequestro delle navi della Global Sumud Flotilla, dopo un’operazione militare delle forze israeliane in...

Flotilla, Meloni avvisa Israele: "Subito liberi gli italiani illegalmente fermati"Pare chiare e nette: il governo italiano chiede a quello d'Israele "l'immediata liberazione di tutti gli italiani illegalmente fermati, il pieno...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Global Sumud Flotilla, un atto di immaginazione politica collettiva; Global Sumud Flotilla: 'Civili rapiti nel Mediterraneo, è pirateria'; La Flotilla per Gaza parte dall’Italia insieme alla nave Arctic Sunrise di Greenpeace; I droni sopra la Flotilla, in viaggio verso Gaza tra paure e speranze.

Flotilla, chi sono gli italiani fermati da Israele: i pochi veterani e i tanti esordienti. A bordo anche un giornalista – i videoSono 22 i cittadini italiani, più altri due con doppia cittadinanza, quelli finiti nelle mani delle forze israeliane durante il blitz notturno contro la Global Sumud Flotilla, ora diretti al porto di ... msn.com

Legali Flotilla, 24 gli attivisti italiani arrestati su barche intercettateGli Stati Uniti intendono schierare in Medio Oriente il loro sistema missilistico ipersonico, potenzialmente utilizzabile contro l’Iran. Questa operazione segnerebbe il primo impiego operativo di tale ... ilsole24ore.com

Corriere della Sera. . La Global Sumud Flotilla è appena partita per la seconda missione: l'obiettivo è portare aiuto ai palestinesi forzando il blocco navale israeliano. Di cosa si tratta, chi la sostiene e chi partecipa il video di Greta Sclaunich Global Sumud F - facebook.com facebook

Sono 24 al momento gli attivisti italiani a bordo della Global Sumud Flotilla che risultano arrestati. Gli attivisti si trovavano su alcune delle 22 barche finora intercettate. "E' estremamente grave che attivisti fermati a 150 miglia nautiche da Creta e a 600 miglia di x.com