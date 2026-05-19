Lecce debiti scesi di 6 milioni | ipotesi uscita anticipata dal Piano di riequilibrio

Il Comune di Lecce ha approvato il rendiconto di gestione 2025, approvazione avvenuta nelle ultime settimane con il supporto della Giunta guidata dal sindaco Adriana Poli Bortone. Nel frattempo, i debiti comunali si sono ridotti di circa 6 milioni di euro, portando a ipotesi di uscita anticipata dal Piano di riequilibrio. Questa operazione riguarda la gestione finanziaria del municipio e il saldo dei conti pubblici.

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l Comune di Lecce mette in sicurezza i propri conti. L’approvazione del rendiconto di gestione 2025 da parte della Giunta guidata dal sindaco Adriana Poli Bortone nelle scorse settimane consegna un quadro finanziario che va oltre le previsioni e che, se il trend dovesse consolidarsi, potrebbe consentire all’Ente di uscire dal Piano di riequilibrio finanziario pluriennale – varato durante l’amministrazione di Carlo Salvemini – con largo anticipo rispetto alla scadenza naturale, ossia al 2028. Tradotto: maggiori margini per investimenti, servizi e assunzioni per Palazzo Carafa. E per la città. I numeri del piano Numeri alla mano, il Piano di riequilibrio prevedeva al 31 dicembre 2025 un disavanzo di 34. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Lecce, debiti scesi di 6 milioni: ipotesi uscita anticipata dal Piano di riequilibrio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Conti comunali: "Recuperati 7 milioni, possibile uscita anticipata dal predissesto"BRINDISI - Il Consiglio comunale di Brindisi approva il rendiconto 2025 e certifica un miglioramento significativo dei conti, con un recupero di... Leggi anche: Terna, Di Foggia lascia: accordo per uscita anticipata e rinuncia a indennità da 7 milioni