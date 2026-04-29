Conti comunali | Recuperati 7 milioni possibile uscita anticipata dal predissesto
Il Consiglio comunale di Brindisi ha approvato il rendiconto del 2025, evidenziando un recupero di circa 7 milioni di euro rispetto all’anno precedente. Questo risultato permette di ipotizzare una possibile uscita anticipata dalla situazione di predissesto. I numeri mostrano un miglioramento nei conti comunali, confermato dalla certificazione ufficiale. La discussione si è concentrata principalmente sui dati finanziari e sulle prospettive future.
BRINDISI - Il Consiglio comunale di Brindisi approva il rendiconto 2025 e certifica un miglioramento significativo dei conti, con un recupero di circa 7 milioni di euro rispetto all’esercizio 2024. Un dato che rafforza la prospettiva, già emersa nelle scorse settimane, di un’uscita anticipata dal.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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