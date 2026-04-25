Terna Di Foggia lascia | accordo per uscita anticipata e rinuncia a indennità da 7 milioni

Terna ha annunciato che il suo Amministratore Delegato e Direttore Generale ha raggiunto un accordo per un’uscita anticipata dalla società. L’accordo prevede anche la rinuncia a un’indennità di circa sette milioni di euro. La società ha comunicato questa decisione senza fornire ulteriori dettagli sui termini dell’accordo. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale senza commenti aggiuntivi.

(Adnkronos) – Roma, 25 apr. – Terna rende noto che l’Amministratore Delegato e Direttore Generale Giuseppina Di Foggia ha sottoscritto oggi "un accordo per la cessazione anticipata del rapporto di amministrazione e per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dirigenziale in essere con effetto dal 5 maggio 2026, preso atto che non risulta inclusa in alcuna lista per la nomina del prossimo Consiglio di Amministrazione della Società". L'accordo prevede "subordinatamente alla nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione di Eni" la rinuncia della Di Foggia all’indennità integrativa di fine rapporto spettante per la posizione di Direttore Generale e ammontante a circa 7,19 milioni di euro.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Terna, sottoscritto accordo con Di Foggia, rinuncia a indennità come dgTerna rende noto che, in data odierna, l'amministratore delegato e direttore generale Giuseppina Di Foggia, "ha sottoscritto un accordo per la... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Terna, l'ad Di Foggia rinuncia alla liquidazione: un passo indietro dopo le polemiche; Terna, Di Foggia rinuncia a indennità di fine rapporto; Terna, resa di Di Foggia, rinuncia alla buonuscita per poter andare all’Eni; Terna, Di Foggia rinuncia a indennità di fine rapporto. Terna, ad Di Foggia lascia la guida e rinuncia all'indennità da 7 milioniTerna ringrazia Di Foggia per il contributo professionale e umano offerto durante il mandato. Il Presidente Igor De Biasio assumerà i poteri per la gestione immediata della Società, con le stesse ... tg24.sky.it Di Foggia lascia Terna e rinuncia alla buonuscita da 7 milioni per diventare presidente EniL'annuncio ufficiale dell'azienda è arrivato attraverso una nota: l'addio diventerà effettivo a partire dal 5 maggio 2026. Ecco cosa prevede l'accordo ... today.it La gestione operativa di Terna sarà affidata al presidente Igor De Biasio, che assumerà temporaneamente i poteri dell’amministratore delegato fino alla prossima assemblea prevista a metà maggio - facebook.com facebook Accordo tra Terna e Giuseppina Di Foggia. La manager rinuncia all'indennità come direttore generale #ANSA x.com