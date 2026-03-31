L’Università di Foggia ha annunciato la sua adesione all’iniziativa “Le Università per Giulio”. La decisione è stata comunicata il 31 marzo 2026. La partecipazione si inserisce nell’ambito di un progetto che coinvolge diverse università italiane. La partecipazione mira a mantenere viva l’attenzione sulla vicenda di Giulio Regeni.

Foggia, 31 marzo 2026. Il giorno 14 maggio alle ore 19,00, presso l’Aula Magna Valeria Spada si terrà una proiezione speciale del documentario "Giulio Regeni - Tutto il male del mondo", prodotto da Fandango e Ganesh Produzioni, accompagnata da un dibattito dedicato ai temi della libertà di studio e di ricerca. L’evento è organizzato dall’Università di Foggia nell’ambito dell’iniziativa "Le Università per Giulio", promossa dalla Senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo a dieci anni dalla scomparsa in Egitto del giovane ricercatore: 76 università, 15mila persone coinvolte per due mesi di incontri e proiezioni sulla libertà di ricerca. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Regeni, l’Università di Foggia aderisce all’iniziativa “Le Università per Giulio”

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