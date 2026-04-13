Prima i numeri ora le parole | Mattia Pacelli vola alle finali nazionali delle Olimpiadi di italiano
Il liceo Renato Donatelli di Terni si distingue nuovamente a livello nazionale grazie ai risultati dei suoi studenti. Questa volta, è Mattia Pacelli a raggiungere le finali delle Olimpiadi di italiano, aggiungendo un altro traguardo alla lunga serie di successi dell’istituto. Dopo aver ottenuto ottimi risultati in altre competizioni, Pacelli si prepara per la fase finale, confermando la qualità dell’educazione offerta dalla scuola.
Il liceo Renato Donatelli di Terni ottiene un altro brillante successo a livello nazionale. Ed è ancora una volta lo studente Mattia Pacelli a portare in alto la bandiera dell’istituto. Mattia, che era già salito negli ultimi tempi alla ribalta delle cronache grazie alla vittoria delle Olimpiadi.🔗 Leggi su Ternitoday.it
La studentessa del liceo scientifico Anna Vernocchi vola alle finali nazionali dei campionati di ItalianoIl liceo scientifico Augusto Righi raggiunge un ambizioso traguardo nel campo delle discipline umanistiche.
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