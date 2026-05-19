Durante il Festival di Cannes, le celebrità hanno scelto di indossare la nuova divisa francese per l’estate 2026, composta da abiti bianchi e ballerine. Nonostante il loro stile apparisca sofisticato e fuori dalla portata di molti, l’evento ha mostrato come anche le star optino per look semplici e pratici. Le foto catturate sotto i flash evidenziano questa tendenza, che si discosta dai tradizionali abiti di alta moda e tacchi alti, preferendo un’interpretazione più sobria e confortevole.

L e celebrity sono più simili a noi di quanto il red carpet lasci immaginare. Sotto i flash del Festival di Cannes sembrano icone irraggiungibili, scolpite in abiti couture e tacchi vertiginosi. Ma basta scendere dal tappeto rosso per ritrovarle nella più e strategica (e umana) delle scelte di stile: le ballerine. Come abbinare le ballerine Mary Jane: 5 idee outfit eleganti e di tendenza X La tendenza scarpe dell’Estate 2026 è arrivata anche sulla Croisette, dove però ha preso una direzione precisa. Le star hanno già deciso come indossarle: con abiti e gonne bianche, tra minimalismo, freschezza e quella disinvoltura alla francese che fa subito chic. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le star a Cannes sfoggiano la nuova divisa francese dell’Estate 2026: abito bianco e ballerine

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