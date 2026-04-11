Per la stagione Primavera-Estate 2026, il settore calzature si evolve con il bianco che diventa protagonista. Le ballerine, fino a ora molto apprezzate, vengono sostituite dalle scarpe derby, che assumono un ruolo centrale nel look estivo. Questa scelta cromatica e stilistica segna un cambiamento evidente nel panorama della moda calzaturiera, con l’obiettivo di valorizzare un colore neutro e versatile.

Il della moda per la stagione Primavera-Estate 2026 vede un netto passaggio di testimone nel settore delle calzature basse: le classiche ballerine lasciano il posto a una nuova protagonista, la scarpa derby, che si impone con una declinazione cromatica univoca, ovvero il bianco assoluto. Questo cambiamento stilistico, che sta ridefinendo i canoni del comfort elegante, vede le passerelle internazionali guidare una transizione verso silhouette più affusolate e meno rigide rispetto al passato. Dopo un lungo periodo in cui le ballet flats hanno dominato le scelte del mercato, proponendosi in versioni sia tradizionali che ibride, l’attenzione si sta ora spostando su un modello che fonde elementi maschili e femminili.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Moda SS26: il bianco conquista le derby, addio alle ballerine

Addio ballerine, benvenute scarpe Derby. Rigorosamente biancheA tutti gli amanti delle ballerine, c’è un nuovo modello di scarpe basse che promette di ribaltare le tendenze.

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