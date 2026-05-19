Le sfide future per il Comune di Napoli | dal corretto uso dei dati all' intelligenza artificiale

Da napolitoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, si è svolta la sessione di apertura del PAL Summit 2026, un evento dedicato alla trasformazione digitale nella pubblica amministrazione. L'assessore alla digitalizzazione e smart city del Comune di Napoli ha partecipato alla conferenza, parlando delle sfide legate all'uso corretto dei dati e all’implementazione dell’intelligenza artificiale. L'incontro ha coinvolto rappresentanti di diverse istituzioni e professionisti del settore, concentrandosi sulle questioni legate all'innovazione digitale.

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Questa mattina, presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino, l’assessore alla digitalizzazione e smart City del Comune di Napoli, Valerio Di Pietro, è intervenuto alla sessione plenaria di apertura del PAL Summit 2026, l'evento dedicato ai temi della trasformazione digitale nella Pubblica. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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