Le sfide future per il Comune di Napoli | dal corretto uso dei dati all' intelligenza artificiale

Questa mattina, nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, si è svolta la sessione di apertura del PAL Summit 2026, un evento dedicato alla trasformazione digitale nella pubblica amministrazione. L'assessore alla digitalizzazione e smart city del Comune di Napoli ha partecipato alla conferenza, parlando delle sfide legate all'uso corretto dei dati e all’implementazione dell’intelligenza artificiale. L'incontro ha coinvolto rappresentanti di diverse istituzioni e professionisti del settore, concentrandosi sulle questioni legate all'innovazione digitale.

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