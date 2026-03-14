Nuovi spazi corsi e le sfide dell' intelligenza artificiale | come sta cambiando il Politecnico di Bari

Il Politecnico di Bari sta introducendo nuovi spazi e corsi per adattarsi ai rapidi cambiamenti nel settore dell'intelligenza artificiale. Sono stati avviati programmi dedicati all'innovazione tecnologica e sono stati rafforzati i servizi di supporto per gli studenti fuori sede. L'ateneo affronta le sfide di un mondo in evoluzione, cercando di migliorare l'offerta formativa e le strutture per rispondere alle esigenze attuali.

Quale sarà il futuro del Politecnico di Bari tra prospettive dell'insegnamento, strutture nuove e un mondo che cambia a grande velocità? Le sfide dell'innovazione legate all'intelligenza artificiale, i corsi, l'aiuto agli studenti fuori sede e l'inversione della tendenza a lasciare il Sud per il Nord Italia: BariToday ha intervistato il rettore Umberto Fratino, alla guida di Poliba dal 5 novembre 2025 e per un mandato di sei anni, fino al 2031.Rettore Fratino, come sono stati questi primi mesi alla guida del Politecnico di Bari? Che università ha trovato?“Sono stati mesi bellissimi. Ho potuto riscoprire la mia comunità, il Politecnico, da un punto di osservazione differente. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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