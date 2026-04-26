Il 22 giugno 2023, una corte del distretto meridionale di New York ha emesso un’ordinanza che ha sanzionato due avvocati con una multa di 5.000 dollari. Questa decisione ha attirato l’attenzione su un possibile futuro in cui le intelligenze artificiali potrebbero essere coinvolte nelle attività giudiziarie, sollevando domande sul ruolo delle macchine nel sistema legale. La vicenda si inserisce in un dibattito più ampio sull’uso dell’intelligenza artificiale nei processi giudiziari.

Tutto inizia il 22 giugno 2023 quando la Corte del distretto meridionale di New York emette un’ordinanza motivata con cui irroga a due avvocati una sanzione di 5.000 dollari per avere, in una causa di risarcimento danni, depositato a favore del loro cliente atti giudiziari citando precedenti di giurisprudenza elaborati, peraltro con termini giuridicamente inappropriati, da un sistema di intelligenza artificiale, completamente inventati e quindi inesistenti senza desistere neppure quando i legali della controparte ne avevano dimostrato, appunto, la inesistenza. Quel che viene condannato dall’ordinanza non è il ricorso alla IA, dato che è del tutto legittimo per un avvocato servirsi della assistenza di altri soggetti (colleghi, consulenti ecc.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - E se le future sentenze le scrivesse l’intelligenza artificiale al posto del magistrato?

IA e diritto | Ferruccio Maria Sbarbaro | TEDxLink Campus University

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