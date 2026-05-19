Le sbarre restano sollevate a metà | sul posto carabinieri e tecnici treni in ritardo

Un guasto al passaggio a livello ha provocato l'interruzione temporanea del servizio ferroviario, con le sbarre che si sono fermate a metà strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici per gestire la situazione e cercare una soluzione. Nel frattempo, alcuni ciclisti e pedoni hanno attraversato comunque, nonostante il rischio di essere investiti dal treno in transito, che ha causato ritardi ai convogli. La situazione resta sotto controllo mentre si lavora per ripristinare la normale circolazione.

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