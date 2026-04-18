Un gruppo di studenti ha presidiato la sede dell’ente di diritto allo studio per protestare contro i ritardi nell’erogazione delle borse di studio. La situazione riguarda soprattutto coloro che non hanno ancora ricevuto i fondi, lasciando circa la metà degli aventi diritto senza supporto. La protesta si concentra sulla lentezza delle procedure e sulla mancanza di risposte concrete da parte degli uffici competenti.

Hanno piantato le loro tende davanti alla sede di Edisu per accendere i riflettori su un problema che non trova soluzione: l’erogazione delle borse di studio. Due studentesse dell’organizzazione giovanile comunista “Cambiare rotta“ hanno protestato così: "Stanchi di attendere! Vogliamo le borse di studio per tutti e subito" si leggeva su uno striscione affisso alla parete del palazzo. "Non solo Edisu non ha coperto la richiesta di borse di studio, lasciando il 50% degli idonei senza borsa - hanno detto le universitarie - ma è in ritardo di oltre due settimane con l’erogazione della prima rata, condannando centinaia di studenti a difficoltà nel pagare l’affitto e le spese primarie.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Borse di studio in ritardo e nemmeno per tutti: "Metà restano senza"

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