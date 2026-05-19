Le polemiche sulla moschea? Sono solo frutto di ipocrisie che vanno avanti da dieci anni
Dopo giorni di silenzio, un rappresentante di un movimento di sinistra ha espresso chiaramente il suo punto di vista sulla questione legata alla costruzione del centro islamico. Ha dichiarato che le recenti polemiche sono il risultato di ipocrisie che, a suo dire, hanno accompagnato tutto il processo fin dall’inizio. La discussione sulla moschea ha generato tensioni e prese di posizione di diverso tipo, alimentate anche da dichiarazioni e interventi pubblici di figure coinvolte nel dibattito.
E dopo giorni, a sinistra qualcuno rompe il silenzio sulla “moschea“. Lo fa Umbertide cambia che afferma senza mezzi termini: "Le nuove polemiche sul Centro Islamico sono il frutto delle ipocrisie che ne hanno caratterizzato la nascita". Uc ricorda come dieci anni fa fosse, come oggi, favorevole a "riconoscere alla Comunità musulmana un proprio luogo di culto, una Moschea". "Allora si perse – ricordano i due rappresentanti Gianni Codovini e Stefano Conti – l’occasione per aprire il confronto sul tema, partendo da una reciproca assunzione di responsabilità di natura civica, ma l’amministrazione di sinistra di allora, mancando di coraggio, scelse l’ipocrisia, autorizzando la realizzazione di un Centro Culturale Islamico in un’area destinata a "servizi", che però non può essere una Moschea". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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