Le polemiche sulla moschea? Sono solo frutto di ipocrisie che vanno avanti da dieci anni

Dopo giorni di silenzio, un rappresentante di un movimento di sinistra ha espresso chiaramente il suo punto di vista sulla questione legata alla costruzione del centro islamico. Ha dichiarato che le recenti polemiche sono il risultato di ipocrisie che, a suo dire, hanno accompagnato tutto il processo fin dall’inizio. La discussione sulla moschea ha generato tensioni e prese di posizione di diverso tipo, alimentate anche da dichiarazioni e interventi pubblici di figure coinvolte nel dibattito.

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